Son dakika... Ailece Kovid-19'u yenip, plazma bağışı için Türk Kızılay'a koştular Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da, kendilerini birden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken bulan ve tedaviyle hastalığı yenen 4 kişilik aileden baba ile oğlu diğer hastalara şifa olsun diye plazma bağışında bulundu.

Antalya'da, kendilerini birden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken bulan ve tedaviyle hastalığı yenen 4 kişilik aileden baba ile oğlu diğer hastalara şifa olsun diye plazma bağışında bulundu.

Alanya ilçesinde yaşayan emekli Kur'an Kursu öğretmeni Mustafa ve ev hanımı eşi Nefibe Baldan, 28 yaşındaki oğulları Ömer Faruk'u da yanlarına alarak İstanbul'da yeni doğum yapan kızlarının yanına gitti.

Bir süre sonra safra kesesinden rahatsızlanan Nefibe Baldan, kaldırıldığı hastanede bir hafta tedavi gördü.

Eşinin başında refakatçi olarak kalan Mustafa Baldan'da, hastaneden çıktıktan iki gün sonra halsizlik başladı.

Kızları Esma İnanç'ın, halsizlik şikayetiyle yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkınca, Alanya'ya dönen aile hemen hastaneye başvurdu. Testlerde, anne, baba ve oğullarının da koronavirüs olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine çift ve oğulları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Halsizlik şikayeti artan ve koku hissini tamamen kaybeden Mustafa Baldan'a, ilaç tedavisi uygulandı. Aile, hastanedeki 14 günlük tedavinin ardından, evde de 14'er gün gözetim altında tutuldu.

İstanbul'dan gelen kızları ile Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ne başvuran Baldan ailesi, immün plazma bağışında bulunmak istedi. Genç kadının bebeği, annenin de rahatsızlığı olduğundan bağış talepleri kabul edilmedi, baba ile oğlu ise başka hastalara şifa olmak için plazma bağışladı.

- "Çiçeği bile koklayamıyorsun"

54 yaşındaki Mustafa Baldan, Kovid-19'a yakalanacaklarının hiç akıllarına gelmediğini söyledi.

Kendilerini birden hastalıkla mücadele ederken bulduklarını aktaran Baldan, "Halsizlik ve koku kaybı vardı. Çiçeği bile koklayamıyorsun. Kolonyayı elime döküyorum, kokluyorum burnumun içi yanıyor ama hiç koku yok. Çok kötü bir durum, dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Plazmalarının başka hastalara şifa olmasını temenni eden Baldan, insanların hava ısınınca rehavete kapıldığını dile getirdi.

Herkesin dikkatli olması gerektiğini anlatan Baldan, "Bu hastalığı ailece atlattık. Yasak olmamasına rağmen sokakta yürürken bile mutlaka maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye, temizliğe çok dikkat ediyoruz. Nasıl bulaştığını hiç anlamıyorsun. Biz hastaneden mi getirdik, markete gitmiştik oradan mı bulaştı. Kızımla ayrılırken sarılıp, vedalaşmıştık." dedi.

"İnsanlar her şey normalmiş gibi davranıyor"

Oğlu Ömer Faruk Baldan ise annesi hastanede yatarken kendisinin hiç evden çıkmadığını, buna rağmen hastalığın bulaştığını ifade etti.

Koronavirüsü hafif atlattığını belirten Baldan, şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak insan çok yoruluyor. Hastanede üç beş gün vakit geçiyor ama sonra bir odanın içerisindesiniz ve sadece pencereden dışarıya bakabiliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreç, ciddi anlamda dikkat etmek gerekiyor. Zorunlu değilse çıkmayın. İnsanlar başlarda çekiniyordu ancak hava ısınınca rehavete kapıldı, her şey normalmiş gibi davranıyorlar, çok şaşırıyorum. Kimse dikkat etmiyor. Marketlerde bile maske takmayan oluyor, hep tartışıyoruz. Bilinçli olmak gerekiyor, zor bir hastalık. Babamla plazma bağışında bulunduk, başka hastalar şifa bulsun diye."

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop da merkezde 50'nin üzerinde plazma alındığını, baba ile oğlunun bağışta bulunarak örnek davranış sergilediğini dile getirdi.

Kaynak: AA