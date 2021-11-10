Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberi: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Genel Denetim Raporu ele alınacak.

Görüşmelerin başında Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, ebediyete irtihalinin 83. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andıklarını ifade etti.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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