Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması

Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da babası tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara D'nin defin işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da babası tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara D'nin defin işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Canice katledilen 13 yaşındaki Amara'nın defin işlemleri bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Şanlıurfa Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan baba M.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Mesut Akusta Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 23:25:55. #1.14#

title