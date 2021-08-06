Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaş'ın atanması Resmi Gazetede
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaş'ın atanması Resmi Gazetede

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaş'ın atanması Resmi Gazetede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaş'ın atanması Resmi Gazetede - Haberler
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