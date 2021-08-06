Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaş'ın atanması Resmi Gazetede

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.