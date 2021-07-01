Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma...
Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı