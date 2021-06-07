Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk İşaret Dili Bayramı'nı tebrik etti.