Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı
Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk İşaret Dili Bayramı'nı tebrik etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk İşaret Dili Bayramı'nı tebrik etti.
Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bazen bir bakış yetiyor anlamaya bazen de ufak bir işaret. İletişimde engel tanımayan kardeşlerimizin Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe