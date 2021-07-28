Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Osmaniye ve Manavgat'taki orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin psikososyal destek vermek üzere bakanlığa bağlı ekiplerin hazır olduğunu, süreci takip ettiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin psikososyal destek vermek üzere bakanlığa bağlı ekiplerin hazır olduğunu, süreci takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat'ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu