Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor' - Haberler
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor"

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık:

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, sosyal medya hesabından, Bakanlığının "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne ilişkin bilgiler paylaştı.

Paylaşımında, sistemin işleyişi ve avantajlarına yönelik bilgi veren Yanık şunları kaydetti:

"Muhalefet, büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor' - Haberler
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