Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelli vatandaşlarla istişare toplantısında buluştu Açıklaması
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelli vatandaşlarla istişare toplantısında buluştu Açıklaması

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelli vatandaşlarla istişare toplantısında buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışmalarını engelli bireylerin hayata tam katılımını önceleyerek şekillendirdiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışmalarını engelli bireylerin hayata tam katılımını önceleyerek şekillendirdiklerini bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından, farklı alanlarda başarı elde etmiş engelli vatandaşlarla çevrim içi ortamda gerçekleştirdiği istişare toplantısına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin hayata tam katılımını önceleyerek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Farklı alanlarda başarı elde etmiş engelli vatandaşlarımızla bu doğrultuda yaptığımız istişare toplantısında bir araya geldik. Engelleri birlikte aşıyoruz."

Engelliler Haftası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuklarını da aktaran Yanık, sivil toplum kuruluşlarının, engellilerin güncel ihtiyaçlarını tespit ve bunların ışığında politika üretme noktasında en önemli paydaşları olduğunu kaydetti.

"3 engelli yavrusu için güvenli bir liman" olan anneyi paylaştı

Öte yandan Derya Yanık, 3 engelli çocuğu bulanan Fatma Polat ile ilgili de bir paylaşımda bulundu.

Yanık, paylaşımda, "Fatma Polat kardeşimiz, 3 engelli yavrusu için güvenli bir liman, huzur dolu bir dünya... Çocukları söz konusu olduğunda engel tanımayan, merhametli ve dirayetli annelerimiz iyi ki varlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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