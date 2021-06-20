Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Baba demek koruyan, kollayan demek. Onlar bizim bir ömür boyu koruyucularımız. Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yanık, Babalar Günü dolayısıyla Bakanlıkça hazırlanan videoyu da paylaştı.

Koruyucu babaların duygularına yer verilen video, "Her çocuk babasının yüreğinde en derinde saklıdır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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