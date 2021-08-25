Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - Haberler Ekonomi
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