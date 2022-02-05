Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu

BATMAN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti, engelli vatandaşlarla bir süre görüştü.

Valiliğe geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile görüşen Yanık, ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret eden Yanık'ı parti binası önünde İl Başkanı Akif Gür, yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada parti üyesi kadınlar tef eşliğinde Kürtçe şarkı seslendirdi.

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy tarafından Yanık'a tülbent hediye edildi.

Bakan Yanık, daha sonra partililerle bir araya geldi.