Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın
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Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın Ağaçlara sıçrayan yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü Küçükçekmece'de, bir Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

Ağaçlara sıçrayan yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlara sıçrayan yangın paniğe neden olurken, iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddedeki TOKİ Akasya Aile Sağlığı Merkezinin bahçesinde saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Birden alevlenen yangın kısa sürede, bahçedeki ağaçlara sıçradı. Ağaçlardan alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

İki iş yerinin tabelası yanarken, alevlerin yükseldiği dakikalar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan Orhan Zorlu isimli çalışan, "Ben de yukardaydım, kıvılcım mıvılcım çıktı, birden oldu zaten. Birden alev aldı, çamlar yandı nasıl çıktı anlayamadık. Tabela yandı. İtfaiye biraz geç geldi, bizim arkadaşlar müdahale etmeye çalıştı. Anlayamadık nasıl çıktığını" diye konuştu.

Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın
Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın
Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın
Aile sağlığı merkezinin bahçesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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