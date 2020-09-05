Son dakika... Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme

Bir son dakika haberine göre Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dakika... Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
05.09.2020 01:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 02:00

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödeme müjdesi geldi.

Yönetmeliğe "Kovid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler" başlığıyla eklenen geçici madde ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu madde uyarınca yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı aile hekimleri için tavan ücretin 6 katını, aile sağlığı elemanları için de tavan ücretin 1,5 katını aşamayacak.

Ayrıca aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin, rapor ve Sağlık Bakanlığı tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

Hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak

Yönetmelik ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının; Sağlık Bakanlığınca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri ya da sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamamaları durumunda hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınacak.

Bu arada yapılan düzenleme ile söz konusu yönetmelik ve sözleşme örneklerindeki "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun" ibareleri "Aile Hekimliği Kanunu" şeklinde değiştirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Emrah Demet Akalın Mustafa Sandal Nilperi Şahinkaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Mustafa Cengiz Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika... Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 02:08:13. #1.15#
title