Son Dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
17.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:40
Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım