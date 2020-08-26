Son Dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin...
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
26.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:11
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA