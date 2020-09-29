Son Dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği...
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Son Dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği...

29.09.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:42
Son Dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Son dakika gündem haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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