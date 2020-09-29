Son Dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği...

Son dakika gündem haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak.