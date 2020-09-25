Son dakika haberi | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe...
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Son dakika haberi | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe...

25.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:46
Son dakika haberi | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Son dakika gündem haberi: Bakan Selçuk, "Yeni protokolümüzde baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

Bakan Selçuk, "Yeni protokolümüzde baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri yeniden belirlendi. İşte bu düzenlemeler sonucunda eczanelere, yıllık 235 Milyon liraya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık." dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde." dedi. Selçuk, "Bugün, sözleşmeli olduğumuz toplam 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapmaktayız." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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