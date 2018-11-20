AİHM'nin "Serbest Bırakılsın" Kararı Sonrası, Avukatları Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Mahkemeye Başvurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin "Serbest kalmalı" dediği Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu.

AİHM, DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI YÖNÜNDE KARAR VERDİ

AİHM, Kasım 2016'dan beri Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın siyasi sebeplerle tutuklandığını belirtti. AİHM bugün açıkladığı kararında "Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine" hükmetti.

AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin "Serbest kalmalı" dediği Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu.

ERDOĞAN: KARAR BİZİ BAĞLAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği "Serbest bırakılsın" kararıyla ilgili, "AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor." dedi.

DEMİRTAŞ 2 YILDIR CEZAEVİNDE

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu olmasına rağmen yarışarak tarihe geçen Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyeliği,", "örgüt adına suç işlemek", "propaganda" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.