Son dakika! AİHM, Arafat'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebini reddetti
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Son dakika! AİHM, Arafat'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebini reddetti

Son dakika! AİHM, Arafat'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebini reddetti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümüne dair yeniden soruşturma açılması talebini kabul etmedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümüne dair yeniden soruşturma açılması talebini kabul etmedi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki AİHM, Arafat'ın Fransız vatandaşı eşi Süha Arafat ile kızı Zehva el-Kudva Arafat'ın eski Filistin liderinin suikast sonucu öldüğüne dair iddialarını Fransız mahkemelerinin reddetmesinin ardından kendisine yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

AİHM'den yapılan açıklamada, Arafat ailesinin adil yargılama hakkının ihlal edilmediği ayrıca şikayet dosyasının açıkça dayanaktan yoksun olduğu kaydedildi.

Arafat'a 2004 yılında rahatsızlandığında mide ve bağırsak iltihabı teşhisi konulmuş ancak uzun süre iyileşememişti.

İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim'de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Resmi ölüm nedeni kan bozukluğuna bağlı inme olarak açıklanan eski Filistin liderine otopsi yapılmamış, Filistin yönetimi tıbbi kayıtlarını paylaşmamıştı.

Ölüm nedenine ilişkin şüphelerin artmasıyla İsviçre'deki Lozan Radyo Fizik Enstitüsü'nden bilim insanları, Arafat'ın cesedinden alınan örnekler üzerinde yaptıkları incelemenin ardından yayımladıkları raporda, Filistin liderinin cesedinde anormal bir şekilde "polonyum" maddesi bulunduğunu bildirmişti.

Ancak Fransız, İsviçreli ve Rus adli tıp uzmanları, Arafat'ın cesedinde yaptıkları inceleme sonrası yayımladıkları raporda, polonyumun varlığının teyit edilemediğini açıklamıştı.

Arafat'ın eşi ve kızının, soruşturmanın ilerletilmesi ve ek uzman görüşüne izin verilmesi talebi, eski Filistin liderinin hastalığı ve ölümünde üçüncü tarafların dahli olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Suha ve Zehva Arafat, 2017'de AİHM'ye başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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