Son dakika: Aidat tartışmasında birbirini darbeden çifte 1 yıl hapis istemiyle dava

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, apartman aidatını ödeme konusunda tartışarak birbirlerini darbeden karı-koca hakkında, 'basit yaralama' suçundan karşılıklı 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.