Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor

22.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:24
Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor

Son dakika haberlerine göre Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Suriye'nin İdlib kentinde açtığı protez merkeziyle, Esed rejiminin saldırıları sonucu uzuvlarını kaybeden savaş mağdurlarına destek sağlıyor.

AID'den yapılan açıklamaya göre, "Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Projesi" ile Kuveyt Zekat House kuruluşunun desteği ve İHH İnsani Yardım Vakfının uygulamacı katılımıyla İstanbul, Hatay-Reyhanlı, Cerablus ve İdlib'te savaş mağdurlarına hizmet veriliyor.

Proje kapsamında İdlib'te açılan Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi sayesinde 6 ayda 40 savaş mağduru engelli tedavi edilerek, 30 adet protez teslimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... AID İdlib'te açtığı protez merkeziyle savaş mağdurlarına umut oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:24:42. #1.14#
title