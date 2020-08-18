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Son Dakika | Ahmet Nur Çebi: "Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil"

Son dakika spor haberine göre - Ahmet Nur Çebi: "Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray da dahil olmak üzere, kulüplerin geldiği noktanın sebebini Mustafa Cengiz açıkladı" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mensah transferiyle ilgili olarak Mustafa Cengiz'in...

18.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:40

- Ahmet Nur Çebi: "Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Galatasaray da dahil olmak üzere, kulüplerin geldiği noktanın sebebini Mustafa Cengiz açıkladı"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mensah transferiyle ilgili olarak Mustafa Cengiz'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Mustafa Cengiz, koskoca Galatasaray Kulübü'nün başkanı. Dedikleri doğrudur. Ama Mensah da yalan söyleyecek bir çocuk değil" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon formalarının tanıtımının ardından gündeme dair soruları cevapladı. İlk olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Çebi, "Bugün konu Leyla konusu değil, Adidas ile yaptığımız tanıtım toplantısı. Ancak bir kere mahsus bu soruya cevap vereceğim. Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere bu noktaya geldiysek, Mustafa Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim' demiştim. Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ancak ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil" açıklamasını yaptı.

Forvet transferiyle ilgili de konuşan Çebi, "Umarım en kısa sürede gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, hocamız Sergen Yalçın transfer için çabalıyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. İmza atıldığı gün haberiniz olacak" açıklamasında bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Ahmet Nur Çebi: 'Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil'

Kaynak: İHA

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