Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın
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Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın

12.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:55

Son dakika haberler: Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın"Sergen hocanın cezalı olması çok eksi yazmaz"'Şampiyon olacağız''Hakemlerimizin hepsi önemli'Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın...

Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın

"Sergen hocanın cezalı olması çok eksi yazmaz"

'Şampiyon olacağız'

'Hakemlerimizin hepsi önemli'

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, 'Geldik, beraberiz. Aileyiz biz. Maçlara gelip giderken birbirimize yakın durmaya çalışıyoruz. Birbirimize enerji veriyoruz' diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın cezası ile ilgili ise Çebi, 'Cezalı olsa da ruhu burada, aklı burada. Fark etmez, cezalı olması çok eksi yazmaz, halleder o. Maçı beraber izlemeyeceğiz. O teknik adam yorumları çok olabilir. Ben yanımdakilerle sohbet ederek izleyeceğim. O da içeride ekibiyle beraber izleyecek' açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını vurgulayan başkan Çebi, 'Herkes gibi biz de istiyoruz. Rakiplerimiz de istiyor. Onlara da saygımız var. İyi olan kazansın. Bizim için de onlar için de hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın' dedi.

"HAKEMLERİMİZİN HEPSİ ÖNEMLİ"

Cüneyt Çakır'ın önemli bir hakem olduğunu söyleyen Çebi, 'Hakemlerimizin hepsi önemli. Yeter ki maçlar ve sezon bittiğinde şampiyonluk kupasını kaldıranın aleyhinde kelimeler kullanılmasın. Olaylar hatırlatılmasın, şu maçta böyle olmuştu, bu maçta hakem size şöyle yaptı, bu maçta böyle yaptı olmasın. Herkes şampiyonluğunu güzel yaşasın, umarım da biz şampiyon olacağız' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın
Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın
Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın
Son dakika haberleri | SPOR Ahmet Nur Çebi: Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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