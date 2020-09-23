Son Dakika: Ahlat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Son Dakika: Ahlat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

23.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:42
Son Dakika: Ahlat'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ahlat'ta yapılan denetime katılan Kaymakam Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Dağ'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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