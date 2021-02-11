Son dakika: Ahlat Kaymakamlığı Şehit Aileleri Derneğine yer tahsis etti
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Son dakika: Ahlat Kaymakamlığı Şehit Aileleri Derneğine yer tahsis etti

11.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30
Son dakika: Ahlat Kaymakamlığı Şehit Aileleri Derneğine yer tahsis etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ahlat Kaymakamlığı tarafından Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yer tahsis edildi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne yer tahsis edildi.

Dernek Başkanı Mürsel Ardıç, yaptığı açıklamada, derneğe verilen desteğin şehit ailelerini sevindirdiğini belirtti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kendilerine yer tahsisi yapıldığını ifade eden Ardıç, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızı bize tahsis edilen yerde sürdüreceğiz. Şehit aileleri olarak başta Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Ahlat Halk Eğitim Müdürümüz Namık Kemal Dumanlı'ya teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde yeni yerimizin açılışını da gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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