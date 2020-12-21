Son dakika: Ahlat Belediyesi'nden uzaktan eğitime bilgisayar ve tabletli destek
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Son dakika: Ahlat Belediyesi'nden uzaktan eğitime bilgisayar ve tabletli destek

21.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:26
Son dakika: Ahlat Belediyesi'nden uzaktan eğitime bilgisayar ve tabletli destek

Son dakika gündem haberi: Bitlis'in Ahlat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde EBA destek noktaları kurulan okullara birer bilgisayar, cihaz ihtiyacı bulunan bazı öğrencilere tablet yardımında bulundu.

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde EBA destek noktaları kurulan okullara birer bilgisayar, cihaz ihtiyacı bulunan bazı öğrencilere tablet yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile EBA destek noktaları kurulan okulları ziyaret etti.

EBA destek noktası bulunan okullara birer bilgisayar veren Çoban, makamında kabul ettiği bazı öğrencilere de tablet hediye etti.

İmkanlar dahilinde eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Çoban, EBA destek merkezi olan okullara ve tespit ettikleri bazı öğrencilere bilgisayar ve tablet hediye ettiklerini söyledi.

Çoban, tüm çocukların uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri, daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gereken katkıyı sunduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreçte başarılı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Ahlat Belediyesi olarak birtakım finansörleri de sürece dahil ettik. Bu sayede elde ettiğimiz bilgisayarlarımızı ve tabletlerimizi de çocuklarımızla paylaşıyoruz. Bütün eğitimcilere ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Her şeyden önce çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz için de her türlü katkıyı sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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