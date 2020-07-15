Son Dakika | Ağrı Valisi Varol'dan sele kapılarak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
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Son Dakika | Ağrı Valisi Varol'dan sele kapılarak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberi: Ağrı Valisi Osman Varol, koyun otlatırken kentte iki gün önce etkili olan sel sularına kapılarak vefat eden çocuğun ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Son Dakika | Ağrı Valisi Varol'dan sele kapılarak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
15.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:48

Ağrı Valisi Osman Varol, koyun otlatırken kentte iki gün önce etkili olan sel sularına kapılarak vefat eden çocuğun ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Dumanlı köyünde 13 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında 10 yaşındaki kardeşi Murat Eytemiş ile koyun otlatırken bir anda gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in ailesini ziyaret eden Vali Varol, acılı aileye başsağlığı diledi.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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