Son dakika! Ağrı'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, il merkezi ile Taşlıçay ve Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.