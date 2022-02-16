Son dakika! Ağrı'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika! Ağrı'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Son dakika! Ağrı'daki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, il merkezi ile Taşlıçay ve Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Cumhuriyet, Terör, Ağrı, PKK, Güncel, Haberler

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