Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce kullanılan mağaraya düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce kullanılan mağaraya düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı Dağı Karataş Tepe bölgesinde tespit edilen mağaraya "Eren-15 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı 21-104" operasyonu düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğiyle mağaraya girerek arama yapan ekipler, 57 boş mutfak ve 11 boş piknik tüpü, bir akü, 11 pil bloku, 37 çuval un, bir kablo, bir uyku tulumu, bol miktarda çamaşır ve çeşitli yaşam malzemeleri buldu.

Operasyonda kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçiren ekipler, mağarada bulunan malzemeleri imha etti.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Ağrı Dağı'nda teröristlerin kullandığı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:16:49. #1.17#