Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika habere göre Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yüklü miktarda silah ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Patnos'ta bulunan bir adreste yüklü miktarda silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; ilimiz genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Patnos İlçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda silah olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine yapılan aramada; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 60 adet 7.62 mm fişek, 1 adet Baredda marka tabanca, 1 adet 9x19 ibaresiz tabanca ve 37 adet fişek, 50 adet Kanas mermisi, 18 adet Kalaşnikof mermisi, 1 adet Gold Star marka tabanca, 450 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şüpheli M.Ç, E. Ç ve E. Ç isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:43:55. #1.15#
title