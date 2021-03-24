Son dakika! Ağrı'da silah kaçakçılarına operasyon, 3 tutuklama

Ağrı'da silah kaçakçılarına operasyon, 3 tutuklama

'AĞRI merkezli Bitlis ve Niğde'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nün, silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 aydır sürdüğü çalışmaların sonunda Ağrı'nın Patnos ilçesi, Niğde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile köylerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 19 ev ve 2 işyerine düzenlenen operasyonda Ağrı Patnos ve köylerinde 9, Niğde'de 1, Bitlis Adilcevaz ilçesi ve köylerinde ise 5 olmak üzere 15 şüpheli yakalandı. Operasyonla ilgili 1 kişi de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Operasyonla ilgili Ağrı Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel dokümanların da ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında, "1 adet seyyar dipçikli AK-47 tüfek, bu silaha ait (5) adet şarjör,19 adet tüfek, 2 adet kurusıkıdan çevirme tabir edilen tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 246 adet değişik çaplarda fişek, 22 adet ses ve gaz fişeği, kurusıkı tabanca fişeği, 145 adet av tüfeği fişeği, 10 adet değişik markalarda tabancalara ait şarjör, 1 adet mengene, 1 adet dikey matkap, 1 adet spiral makinası ve silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemeleri ele geçirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile alakalı olarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan; 2'si ifadesi alındıkdan sonra serbest bırakılmış, gözaltındaki diğer 14 şahıs Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup; 1 şüpheli şahıs serbest, 10 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest ve 3 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı