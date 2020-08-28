Son dakika... Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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Son dakika... Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika... Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
28.08.2020 02:02 | Son Güncelleme: 28.08.2020 02:05

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin AK ağır yaralanmıştır. Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin AK'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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