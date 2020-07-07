Son Dakika | Ağrı'da maske takmak zorunlu oldu
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Son Dakika | Ağrı'da maske takmak zorunlu oldu

Bir son dakika haberine göre Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Son Dakika | Ağrı'da maske takmak zorunlu oldu
07.07.2020 00:54 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:12

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 6 Temmuz'da Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek, insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla ilimizde İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca ilave tedbirler alınmıştır. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü maddesine göre, Valimiz Sayın Dr. Osman VAROL başkanlığında 06.07.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda;

Maske kullanımının İl genelinde zorunlu hale getirilmesine, Kalabalık ortamlar, yüksek riskli alanlar başta olmak üzere kamu ve özel kurum/ kuruluşlarında kolay ulaşılabilir alanlarda dezenfektan bulundurulmasına, sosyal mesafe kuralına uyulmasına, Temaslı- yakın temaslı olup evde karantinada bulunması gereken kişilerin, kolluk kuvvetleri tarafından belirli periyotlar dahilinde yapılan kontrol faaliyetlerinin arttırılmasına, "Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin" geniş kitlelere duyurulmasına, bilbord vb. alanlarda koronavirüse yönelik karşı alınacak önlemlerin yer almasına, bu önlemlerle ilgili camilerde her ezan sonrası ve belirli aralıklarla da belediyelerce anonsların yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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