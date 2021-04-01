Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
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Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu

Son dakika gündem haberine göre Ağrı'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara kütüphane ve okuma sevgisi anlatıldı.

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Ağrı'da Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara kütüphane ve okuma sevgisi anlatıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gezici kütüphane ile köy köy gezilerek çocuklara okuma sevgisi anlatıldı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,"Bu yıl 57'si kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında köy okullarımıza gidilerek öğrencilerimiz 'Gezici Kütüphanemiz' ile tanıştırılmıştır. Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz ile kütüphanelerin ve kitap okumanın önemi üzerine sohbet edilerek keyifli bir okuma saati gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte de geleceğimiz olan çocuklarımızda ve gençlerimizde okuma kültürü oluşturmak için Gezici Kütüphane otobüsümüz ile tüm köylerimizi dolaşılarak hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - AĞRI

Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu
Son dakika! Ağrı'da köy çocukları gezici kütüphane ile buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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