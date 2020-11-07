Son Dakika | Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 6 kişiye para cezası verildi

Son dakika habere göre Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında çay bahçesi, restoran, kafe, kuaför, pazar yeri, cami, spor salonu ve konaklama gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 621 noktada ekiplerce denetlendi.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez