Son dakika! Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden iki kişiye para cezası kesildi

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen iki kişiye 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce pazar yerleri, spor salonları, kafe, cami, restoran ve kıraathane gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 500 noktada denetim yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez