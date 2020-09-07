Son Dakika: Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası
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Son Dakika: Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberine göre Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Son Dakika: Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası
07.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:00

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle spor salonu, camiler, çay bahçeleri, pazar yerleri, kuaför ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 415 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 71 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracında denetleme yaparak vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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