Son dakika! Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
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Son dakika! Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Son dakika! Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Uluyol Mahallesi Tuhafiyeciler Caddesi üzerinden bulunan binanın 6. katındaki bir dairenin mutfağında tüpün gaz kaçırması sonucu yangın çıktı.

Bölgedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dışarıdan ve evin içerisinden müdahalede bulunarak yangını söndüren itfaiye erlerinden Cafer Duman, dumandan etkilendi.

Arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılan Cafer Duman, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Duman'ın Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Son dakika! Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Son dakika! Ağrı'da ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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