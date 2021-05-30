Son dakika haberleri | Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
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Son dakika haberleri | Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Son dakika haberleri | Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin ağır yaralandığı, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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