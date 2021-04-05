Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre Ağrı'da elektrik direğine çarparak kaza yapan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da elektrik direğine çarparak kaza yapan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da elektrik direğine çarparak kaza yapan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tutak ilçesinden Ağrı'ya doğru gelen araç sürücüsü kontrolünü kaybedince elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - AĞRI

Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı
Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:49:29. #1.14#
title