Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 yaşındaki bebek öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kamuran Yıldız yönetimindeki 25 AB 581 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunda Eleşkirt ilçesinin Saç Dağı mevkisinde devrildi.

Araçtaki 1 yaşındaki bebek öldü, sürücü ile Seher Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'un Horasan İlçe Devlet Hastanesi ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.