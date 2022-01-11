Son dakika! Ağrı'da caminin kazan dairesinde çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir caminin kalorifer kazanının olduğu bodrumda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

İl merkezi Sıtkiye Mahallesi'ndeki caminin kalorifer kazanı ile odun ve kömürlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle yangına bordum kapısından yeterli düzeyde müdahale edemeyen ekipler, arka bölümde kazmalarla duvarı kırıp içeriye su sıktı.

Daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri giren ekipler, 3 saatlik çalışmayla yangını söndürebildi.

Öte yandan vatandaşlar da itfaiye ekiplerine dumandan etkilenmemesi için ayran ikram etti.