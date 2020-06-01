Son dakika... Ağrı'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Son dakika... Ağrı'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Son dakika genel haberi: Ağrı'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Ağrı'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:49

Ağrı'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AĞRI - Ağrı'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir ağacın tepesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesin'de bir ağacın tepesine çıkan ve orada mahsur kalan kediyi gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak kediyi kurtarmaları için ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne gelen itfaiye ekipleri, uzun bir uğraşın ardından kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Serbest kalan kedi ağaçtan indirildikten sonra oradan hızla uzaklaştı.

Son dakika... Ağrı'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA

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