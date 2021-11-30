AĞLAYAN 3 AYLIK BEBEĞİNİ DÖVEN BABAYA GÖZALTI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Y.G., ağlayan 3 aylık bebeğini döverek darbetti . Bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba, gözaltına alındı.

Gaziantep'te yaşayan Y.G., Kahvelipınar Mahallesindeki evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Y.G.'nin emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Y.G. hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi

Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.?nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.