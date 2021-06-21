Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı
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Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı

KARABÜK - Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline ilk olarak AFAD ekipleri tarafından depremde neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme semineri düzenlendi. Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen tatbikat gereği olası bir yangında alınacak tedbirler ve yangına müdahale konusunda personelleri bilgilendirdi. Hastane personeline uygulamalı eğitimin de verildiği tatbikatı vatandaşlarda evlerinden film izler gibi izledi.

Tatbikatın sonunda yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 2 personel itfaiye tarafından kurtarıldı.

Tatbikatla ilgili konuşan Karabük İtfaiye Müdürü Koray Korkut, "Hedefimiz bütün vatandaşların yangına ilk müdahale hakkında bilinçlenmesi ile büyük felaketlerin önüne geçebiliyor" dedi.

Korkut, yapılan tatbikatların olumlu sonuçlar verdiğini de belirterek, "Karabük'te meydana gelen birkaç tane daire yangınında vatandaşların müdahalesini gördük. Başarılı olduklarını gördük. Bu tatbikatlarımızın amaçlarına ulaşması açısından çok önemli ve değerli" diye konuştu.

Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı
Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı
Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı
Son dakika... Ağız ve Diş Hastanesi personeline deprem ve yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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