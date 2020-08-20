Son dakika! Ağıralioğlu: "Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz"
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Son dakika! Ağıralioğlu: "Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz"

Son dakika haberi: İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin "Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz.

20.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:06

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin "Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz. İnşallah böyle bir sondaj çalışmasının haberini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Ağıralioğlu'nun, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Milletin her geçen gün ağırlaşan dertlerinin, siyasetin birinci gündemi olması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, 2020 bütçesinde ortaya konulan ve tutturulamayan hedeflerle şartların daha da ağırlaştığını savundu.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vaatlerinin, seçim meydanlarında unutulmuş sözler haline geldiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının, Türkiye'nin ciddi problemleri olduğunu gösterdiğini ileri süren Ağıralioğlu, "Dolarla ilgili bir kıpırdamanın ekonomiye getirdiği yük ortadayken 'Dolarla mı maaş alıyorsunuz?' gibi gayri ciddi bir değerlendirmeyi devlet yönetme adabıyla bir araya getiremiyoruz. Böyle bir değerlendirme aslında Türkiye'ye dışarıdan bakan herkese meselelerin çok daha ciddi olduğunu görebilme imkanı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın açıklamaları

ABD'nin Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına değinen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Joe Biden meselesi, muhalefetin sessiz kaldığı ithamlarıyla birleşip iktidarın muhalefeti denediği, test ettiği, sınadığı, millilik ve yerlilik kantarına çıkardığı bir uygulama alanı haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Bunu konuşanların siyasetçi olmasına bir nebze katlanabiliriz ama atanmış insanların, seçilmiş insanların 'Ne yapacağını sınadık, denedik. Onun için sessiz kaldık.' gibi cümlelerini kabul etmemiz mümkün değildir."

Ağıralioğlu, Biden ve benzer hevesleri olanlara cevap mahiyetinde bir şey yapılmak isteniyorsa Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak deklarasyonuyla bunun yapılabileceğini belirtti.

"Devletimizin menfaatlerinin arkasında dururuz"

Ağıralioğlu, "Doğu Akdeniz ile ilgili durduğumuz yer, toplu iğne ucu kadar menfaatimizden vazgeçemeyiz. Devletimizin menfaatlerinin arkasında dururuz. Devletimizin, milletimizin menfaati söz konusu olunca bizim partimizin amblemi al bayraktır, adı da al bayrak partisidir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağıralioğlu, seçim barajının düşürülmesine yönelik iddialarla ilgili soruya "Biz baraj problemi olan bir parti değiliz. Ama baraj, demokrasinin önünde bir engeldir." yanıtını verdi.

Böyle bir düzenleme olması halinde destek vereceklerini bildiren Ağıralioğlu, parti olarak barajlara karşı olduklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, "Barajı konuşuyor olmalarının sebebi, Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın başarısı iktidarı tedirgin etmiş olabilir. Barajla ilgili birtakım düzenlemeler yaparak birleşmelerden doğacak iktidar aleyhine kuvveti yönetme isteği olabilir. Önemli olan her fikriyatın Mecliste kendini ifade imkanı bulabilmesi." diye konuştu.

"Sondaj çalışmasının haberini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın vereceği müjdeye ilişkin tahmini sorulan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz. Enerjide dışa bağımlılığımız egemenliğimizi zayıf hale getirebiliyor. 'Ekonominizi mahvederim' tweetlerinin konusu haline getirebiliyor. İnşallah böyle bir sondaj çalışmasının haberini bekliyoruz."

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Son dakika! Ağıralioğlu: 'Sondaj çalışmalarını hassasiyetle takip ediyoruz'

Kaynak: AA

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