Son dakika... Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
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Son dakika... Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Son dakika... Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Son dakika... Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. - Haberler
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