Son dakika... Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

05.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:11
Son dakika... Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

Son dakika gündem haberi... Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

İlgili Haberler

- İngiltere'de 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek ölü sayısı- İngiltere'de son 24 saatte koronadan 696 ölüm
- İngiltere'de 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek ölü sayısı- İngiltere'de son 24 saatte koronadan 696 ölüm
BAÜN'de test sayısı 100 bini geçti
BAÜN'de test sayısı 100 bini geçti
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 61 bin 249 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 19:14:31. #1.14#
title