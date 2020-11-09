Son dakika... Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
09.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:33
Edinilen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü